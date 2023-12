Highlights e gol Juve Stabia-Benevento 1-0, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 1

La Juve Stabia vince in casa 1-0 contro il Benevento nel match di alta classifica del Girone C Serie C 2023/2024. Decisivo il gol di Bellich al 13′ che regala i tre punti e il primato consolidato in classifica. I gialloblù salgono a 32 punti e sono a +6 proprio sul Benevento e sul Picerno, impegnato stasera in casa del Cerignola.

GLI HIGHLIGHTS