Roma-Napoli, Mourinho: “Sono i campioni in carica, mancano i risultati ma hanno lo stesso potenziale”

“Il Napoli è campione in carica, ha vinto con merito lo scorso anno. Ha perso un allenatore bravo, ma ne hanno uno che conosce il calcio e che ha esperienza nel club. Certamente il momento è diverso rispetto a dodici mesi fa, ma il potenziale è lo stesso della scorsa stagione. I giocatori sono gli stessi che hanno vinto lo Scudetto tranne Kim. Hanno soluzioni in ogni reparto, avremo difficoltà che già conosciamo. Ma contro di loro ce la siamo sempre giocata nelle ultime due stagioni, non meritavamo di ottenere i risultati che abbiamo ottenuto”. Josè Mourinho parla così alla vigilia del big match di sabato sera tra Roma e Napoli all’Olimpico. Giallorossi che dovranno fare a meno di Dybala ma anche di altri giocatori: “Kumbulla sta proseguendo il suo recupero, ma è stanco e ha avuto bisogno di riposo negli ultimi giorni. Quindi magari lo porteremo in panchina la prossima gara, domani no. Dybala è nei tempi di recupero, ovviamente anche lui domani è fuori. Mancini si è allenato solo oggi, però gioca domani. E’ uno di quelli che se non ha triple fatture gioca. La squadra ha bisogno di lui”.

Mourinho è tornato anche a parlare del futuro: “Perché ho parlato di voler rimanere qui? Volevo mettere in chiaro la mia posizione. Il mio obiettivo era sottolineare che non ci sono dubbi, non dipende da nulla e non ne dobbiamo più parlare. Quando ho firmato con la Roma, una settimana dopo ho avuto una fantastica offerta, ho informato in modo onesto e non ho accettato. A dicembre nella stagione della Conference, come sapete ho avuto l’offerta dal Portogallo, ma ho parlato con la società, era importante rimanere e sono rimasto. Dopo la finale di Budapest ho informato la proprietà della situazione in Arabia e ho deciso di no. Adesso la mia onestà finisce qui: mi piacerebbe rimanere. Nient’altro da aggiungere”.

E un breve cenno alla Superlega: “Sono allenatore del Roma e la posizione ufficiale del club è anche la mia. Ho vissuto il calcio in diversi momenti, ho tanta esperienza, ma non voglio fare alcun tipo di analisi in pubblico. La posizione della Roma è chiara”.