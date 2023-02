Roma, Karsdorp chiude il caso: “Dette tante cose non vere, amo giocare per questo club”

“Questo è il mio sesto anno qui e amo giocare per questo club. La cosa che voglio dire riguardo alle questioni tra me e il mister, è che le persone come la FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e come ho detto prima, sono felice di essere tornato”. Caso definitivamente chiuso per Rick Karsdorp, che ai canali del club giallorosso spiega la sua versione dei fatti dopo lo sfogo di Mourinho a Reggio Emilia. Karsdorp, dunque, tornerà tra i convocati dopo aver smaltito anche qualche problema fisico recente. “Nelle ultime due settimane ho avuto un problema al ginocchio, era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho lavorato molto in palestra, anche fuori da qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato”, ha concluso l’olandese.