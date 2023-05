C’è tantissimo entusiasmo in casa Roma: secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, è iniziata la vendita degli abbonamenti per la prossima stagione, e in meno di una giornata sarebbero già 6.000 i tifosi che li hanno acquistati per il campionato di Serie A 2023-2024. Un numero, ovviamente, destinato ad aumentare nel corso dei giorni.