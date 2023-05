Fiorentina, Bonaventura: “Fase più importante della stagione, siamo all’altezza della competizione”

Giacomo Bonaventura ha parlato in conferenza alla vigilia della sfida contro il Basilea, valevole per il ritorno della semifinale di Conference League. “Sicuramente questa è la parte più importante della stagione, sia per me che per tutti. Adesso bisogna fare del nostro meglio. Sento la responsabilità di questa squadra, questo mi piace, ma allo stesso tempo penso che tutti si devono sentire leader di un gruppo. I più vecchi devono dare l’esempio, i più giovani devono dare un apporto alla squadra, solo così si possono ottenere risultati, trofei”.

Il centrocampista della Fiorentina ha poi continuato: “Questa è una competizione in cui abbiamo creduto sin da inizio anno. Ce lo dicevamo tra di noi che questo è un livello in cui poter esprimere il nostro potenziale. Cabral ci ha detto che ci sarà un ambiente molto caldo, ma noi dobbiamo stare concentrati sul nostro calcio e mantenere la calma. Cecheremo di capire come imposterà la gara il Basilea e cercare di adattarci di conseguenza. Nelle ultime gare, negli ultimi metri, abbiamo fatto scelte ottime. Sicuramente il livello europeo è diverso rispetto alla Serie A, in qualche occasione siamo riusciti ad approfittarne e fare tanti gol. Speriamo di farlo anche domani”.

Poi ha concluso: “Penso che questa squadra ha ancora margini di miglioramento. Poi ovviamente ogni anno sarebbe sempre bello aggiungere qualche giocatore che possa migliore la squadra, ma questo dipende dalla società, noi pensiamo a giocare. Penso che questo gruppo non ha ancora espresso tutto quello che ha: ci sono giocatori che possono dare tanto ancora per questa maglia, come i giovani”.