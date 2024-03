Roma, De Rossi: “Non mi piace festeggiare i pareggi, ma abbiamo giocato contro una grande squadra”

“Abbiamo fatto tre partite ultimamente ed abbiamo sempre fatto tre brutti primi tempi. Avevo deciso di mettere la difesa a tre per dare sicurezza alla squadra ma anche oggi siamo partiti male, commettendo tanti errori, e lo abbiamo pagato. Nella ripresa abbiamo sistemato le cose ed abbiamo migliorato. Non penso che sia colpa del giallo a Mancini il primo tempo ma un po’ è stato il nostro atteggiamento e anche qualche scelta mia che non ha aiutato. Abbiamo fatto un primo tempo moscio. Abbiamo avuto gli stessi giorni che hanno avuto loro per preparare la partita. Si prepara la gara sia sui singoli che sulla coralità che questa squadra ha raggiunto da quando c’è Italiano. La Fiorentina lavora insieme da tanto tempo, con un allenatore che io ammiro. Non perdere questa gara è stato molto importante, non solo per la classifica ma anche per l’entusiasmo che si respirava nello spogliatoio. Non mi piace festeggiare i pareggi, però abbiamo giocato contro una grande squadra in uno stadio in cui tanti perdono. Tra perdere e pareggiare passa tanto, anche per quei tre minuti dei ragazzi sotto la curva”.