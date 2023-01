Roma: chi è Benjamin Tahirovic, svedese classe 2003 lanciato da Mourinho

Un giovane centrocampista nella Roma di José Mourinho. Nel match casalingo contro il Bologna, viene infatti lanciato dal primo minuto lo svedese Benjamin Tahirovic. Classe 2003, nato a Spanga, in Svezia, Tahirovic è di origini bosniache ma, al momento, non è stato convocato da nessuna delle due Nazionali, nemmeno a livello giovanile. Primavera del Vasalund, squadra di terza categoria, con cui esordisce a poco più di 17 anni. A febbraio 2021 la Roma lo porta nella capitale, strappandolo dalle grinfie di AIK e Benfica per la cifra di 204 mila euro.

Centrocampista dotato di forza fisica, lo svedese non è certo uno scattista. Piedi buoni e una leggera propensione offensiva completano il quadro. Nella scorsa stagione ha giocato con l’under 18 della Roma: 27 presenze, 3 gol e 3 assist per lui. Ha fatto discutere la sua fuga in Svezia la scorsa estate, quando, dopo il rinnovo fino al 2026, non è stato fatto salire in prima squadra. Al suo ritorno a Trigoria, dopo essere stato multato, è tornato però in gran forma ed ambizione. Lo scorso 13 novembre ha esordito in Serie A, al minuto 69′, nel match contro il Torino. Oggi, 4 gennaio, è pronto a partire dal 1′ contro il Bologna.