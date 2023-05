Roma, brutta sorpresa per il vice di Mourinho Foti: trova l’auto senza portiere

Brutta sorpresa per Salvatore Foti, che nella mattinata di venerdì 12 maggio ha ritrovato la sua auto, una Toyota C-HR messa a disposizione dalla Roma, parcheggiata all’Eur tra viale Giorgio Ribotta e via Bilbao, priva di due sportelli (anteriore e posteriore del lato sinistro). Ovviamente il tutto ha costretto Foti e sua moglie a sporgere denuncia. Ma i vandali a Roma sembrano essersi accaniti contro i componenti della squadra giallorossa. Poche ore prima infatti, anche il centrocampista Nemanja Matic è stato costretto a denunciare la sparizione della batteria della sua Mercedes Classe G, posteggiata nei pressi di via degli Astri. Tra l’altro, per l’ex Chelsea, non è nemmeno la prima volta. Lo scorso novembre aveva ritrovato l’auto con un finestrino rotto e priva del volante.