Roland Garros 2024, Swiatek torna schiacciasassi. Bene Gauff e Jabeur, Danilovic si prende la scena

Scampato il pericolo Osaka, la numero uno del seeding Iga Swiatek torna a dominare nel suo percorso verso quello che sarebbe il quarto trionfo al Roland Garros. La polacca ha gestito senza problemi la ceca Bouzkova, imponendosi con lo score di 6-4 6-2 e impressionando in particolare nel secondo set. Anche la prossima avversaria, Anastasia Potapova, difficilmente le potrà creare fastidio: la russa oggi ha battagliato ed è uscita vincitrice pe 7-5 6-7(6) 6-4 dalla sfida contro la cinese Xinyu Wang. In questo stesso quarto di tabellone la numero cinque Marketa Vondrousova ha sfruttato al meglio un matchup favorevole contro la wild card Paquet e lasciandole quattro games (6-1 6-3) ha ottenuto l’accesso agli ottavi. Per lei ora la serba Olga Danilovic, una delle storie liete di questo torneo. La 23enne non riesce quasi mai ad esprimersi con continuità a causa di una giovane carriera fin qui condizionata dai problemi fisici, ma ancora una volta dimostra di avere tanto talento: dopo Collins impiega 3 ore per far fuori anche Donna Vekic per 0-6 7-5 7-6(8), con la croata che ha servito due volte per il match.

IL TABELLONE AGGIORNATO

Tutto facile per Coco Gauff, che ha regolato con lo score di 6-2 6-4 Dayana Yastremska e ora attende da favorita la nostra bravissima Elisabetta Cocciaretto. Segnali positivi da parte di Ons Jabeur, fin qui protagonista di una stagione molto anonima. La tunisina ha vinto un bel match per 6-4 7-6(5) su Leylah Fernandez e per un posto nei quarti sfida la giovane danese Tauson, la quale si è imposta pe 6-2 7-5 su Kenin.