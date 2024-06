Roland Garros 2024, Sinner: “Fisicamente devo ancora migliorare”

“Sono felice di passare al turno successivo, è stata una partita dura, lui è un ottimo giocatore. Ci siamo affrontati di recente e un paio di cose sono cambiate. Per quanto riguarda il tennis, oggi mi sono sentito bene in campo. Fisicamente devo ancora migliorare. E’ importante riposare, soprattutto domani. Cerco di essere preparato per il prossimo turno. È uno Slam molto fisico, cerco di accettare i momenti difficili e di vedere il lato positivo”. Così Jannik Sinner ha commentato in conferenza stampa la vittoria in tre set su Pavel Kotov al Roland Garros. L’azzurro ha risposto anche una domanda riguardante la possibilità di diventare n°1 al mondo in caso di vittoria domani di Musetti su Djokovic: “Gli manderò un in bocca al lupo e speriamo in una bella partita. Spero sia un bel match, poi quello che succede succede. Io sono tranquillo e non sto pensando onestamente al numero 1 o 2, ma a tornare al 100%”.

Si torna poi a parlare di sci: “No, non credo che sarei andato troppo lontano nello sci. Questa è la mia sensazione, non si sa mai. L’equilibrio che ho in pista mi ha aiutato nella scivolata, ma soprattutto a livello mentale. È un approccio totalmente diverso. Ho sempre avuto un po’ di paura quando dovevo affrontare salti come in Super-G o discesa. Sul campo da tennis non può succede nulla”.