Qualificazioni Europei femminili 2025: l’Italia di Soncin sbatte sulla Norvegia, scialbo 0-0 a Oslo

L’Italia sbatte sulla Norvegia e non va oltre lo 0-0 nella terza giornata delle qualificazioni agli Europei 2025 che si giocheranno in Svizzera. A Oslo, le azzurre di Andrea Soncin non segnano e tengono la porta blindata nel primo dei due confronti in pochi giorni contro le scandinave, che verranno poi ospitate a Ferrara il 4 giugno in una partita da vincere a tutti i costi. Occasioni principali per le padrone di casa ma la più importante arriva al 95′ per le ospiti: Nazionale che a questo punto si porta a quota 4 punti proprio come le norvegesi, in una classifica del gruppo 1 della Lega A davvero molto corta.

I primi dieci minuti scorrono senza particolari emozioni, al 12′ c’è poi lo squillo di Cantore che converge in area e strozza il tiro col destro, palla sull’esterno della rete. Reazione pronta delle norvegesi, Linari respinge una conclusione dal limite. Nel finale di primo tempo si accende l’incontro: Giacinti calcia da fuori a trova la respinta del portiere, al 44′ clamorosa occasione per le scandinave con Graham che calcia e trova i guantoni di Giuliani, sfera che arriva sui piedi di Bizet Ildhusoy che da mezzo metro non trova la porta. Pericolo scampato e intervallo per le azzurre, che nel secondo tempo soffrono ancora e rischiano. Terland calcia dal limite dell’area dopo uno sfondamento da destra della Norvegia, rigore in movimento che però termina per fortuna a lato anche con una deviazione. La risposta è nei piedi di Cantore, che col destro a giro non trova lo specchio di poco, i ritmi man mano scendono e le padroni di casa tentano delle sortite spinte dal pubblico amico, ma senza successo, anzi: c’è l’auto-traversa della Norvegia sulla conclusione di Bonfantini.