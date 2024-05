Roland Garros 2024, Sinner dopo l’esordio vincente: “È stato un periodo difficile, ma miglioro giorno dopo giorno”

“Giorno dopo giorno mi sento piu forte. Quella di oggi è stata sicuramente una bella partita, non era semplice, perché dopo un bel periodo di assenza non sai mai veramente cosa aspettarti. Nella mia testa ho comunque un po’ di fiducia per quello che sono riusciuto a fare finora, soprattutto in questa stagione”. Jannik Sinner esordisce così in conferenza stampa dopo l’esordio vincente in tre set ai danni di Christopher Eubanks al Roland Garros. Il numero due al mondo è reduce da un periodo di stop, dopo il ritiro a inizio maggio a Madrid e il forfait a Roma: “L’ultimo periodo è stato sicuramente difficile, sono stato malato per parecchio tempo. Ho passato tanto tempo sdraiato nel letto perché proprio non riuscivo neanche ad andare fuori casa. Ho perso un po’ di massa muscolare, un po’ di chili, che per me è importante. Ci metto tanto a mettere su massa e perdo abbastanza velocemente. E’ quanto abbiamo visto in questi circa venti giorni”.

“Stiamo cercando di prendere anche le partite di torneo come una specie di allenamento, per me in questo momento è abbastanza ‘allenante’, domani cercheremo di mettere un pò di ritmo nei colpi, cerchiamo di stare ancora meglio in campo per dopodomani, poi vediamo come va”, ha proseguito l’azzurro testa di serie numero due del tabellone. “Sono tanto contento di essere di nuovo in campo a competere e contento di essere qui a Parigi. Ho trovato un’atmosfera molto bella. Tanto sostegno, tanta gente. Ora bisogna alzare il livello, stiamo cercando di fare tutto il possibile per essere nella miglior forma possibile”, ha concluso Sinner, che ai giornalisti ha anche confermato la nuova relazione con la collega Anna Kalinskaya, e affronterà Richard Gasquet al secondo turno del torneo parigino.