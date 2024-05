Roland Garros 2024, il potenziale cammino e i possibili avversari di Jannik Sinner a Parigi

Jannik Sinner è arrivato a Parigi e testerà la sua anca in questi giorni che ci separano dall’inizio del Roland Garros 2024. La speranza è che tutto vada per il meglio e che il tennista altoatesino possa prendere parte al secondo Slam stagionale, torneo che potrebbe anche permettergli di diventare numero uno al mondo. Giovedì 23 maggio, a partire dalle ore 14:00, andrà in scena il sorteggio del main draw, con Sinner seconda testa di serie. Andiamo quindi a vedere i possibili scenari di tabellone per l’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

LE TESTE DI SERIE DEL TORNEO

Dopo i primi due turni, in cui potrà trovare qualsiasi giocatori che non fa parte del seeding, al terzo round Jannik in linea teorica potrebbe incrociare la strada con una testa di serie dalla 25 alla 32. Tra i papabili c’è anche Lorenzo Musetti. Oltre a lui ci sono Frances Tiafoe, Tallon Griekspoor, Sebastian Korda, Tomas Martin Etcheverry, Arthur Fils, Mariano Navone e Cameron Norrie. Alcuni giocatori più in forma, altri meno, ma avversari tutt’altro che banali per un terzo round.

Negli ottavi di finale, i primi 4 del seeding sono accoppiati con i giocatori dalla 13 alla 16. Questo vuol dire che – sempre in linea teorica – Djokovic, Sinner, Alcaraz e Medvedev avranno uno tra Holger Rune, Tommy Paul, Ben Shelton e Ugo Humbert. Il giovane danese – pur non brillando negli ultimi mesi – è tra questi chiaramente la mina vagante e l’ostacolo sulla carta più temibile. Senza sottovalutare in ogni caso un Paul che a Roma ha dimostrato di essere in gran forma, Humbert che gioca in casa e Shelton che è sempre pericoloso se in giornata.

Per il turno successivo le cose si fanno ancora più interessanti: si può capitare nel quarto di Daniil Medvedev, oppure in quello di Andrey Rublev, Casper Ruud o Hubert Hurkacz. Una cosa è certa, in semifinale Jannik non potrà trovare Novak Djokovic come accaduto invece in Australia: bisognerà attendere il sorteggio solo per capire se dalla sua parte capiterà Carlos Alcaraz oppure Alexander Zverev.