Roland Garros 2024, day 9: Zverev-Rune il piatto forte, Mirra Andreeva cerca il suo primo quarto Slam

Non solo Jasmine Paolini in questo secondo lunedì di Roland Garros che porterà i tabelloni di singolare ad allinearsi ai quarti di finale. In campo femminile, dopo una domenica di incontri completamente a senso unico, la speranza è quella di vedere un po’ di più di lotta in una giornata in cui torneranno in campo la seconda e quarta testa di serie. Aryna Sabalenka finora è stata dominante e più in generale negli Slam sta diventando una presenza fissa almeno a livello di semifinale negli ultimi due anni. Ma la sfida contro Emma Navarro nasconde più di in un’insidia: la statunitense ha fatto il salto di qualità in questo 2024, vincendo in particolare molte partite nei primi tre mesi di stagione e dalla sua può vantare anche un successo nell’unico scontro diretto andato in scena a Indian Wells e che l’ha vista trionfare in tre set. A Parigi al momento ha perso zero set, eliminando anche la connazionale Madison Keys ch arrivava all’appuntamento con lo Slam in gran forma.

Intrigante anche il matchup tra Elena Rybakina ed Elina Svitolina, n cui sarà curioso vedere se la difesa dell’ucraina riuscirà a mandare leggermente in bambola la kazaka che fin qui ha passeggiato nel corso del torneo. E poi c’è Mirra Andreeva, che ricordiamo essere una classe ’07. Già, perché dai risultati non sembra. Si tratta del suo quinto torneo dello Slam e ha già raggiunto gli ottavi in tre di questi e oggi va a caccia del suo primo quarto. Tra lei e l’obiettivo la russa naturalizzata francese Varvara Gracheva, che in teoria non dovrebbe crearle troppi problemi.

Giornata molto allettante tra gli uomini, con Daniil Medvedev e Alex De Minaur che saranno i primi impegnati in mattinata. I due si sono affrontati otto volte e De Minaur solo in due occasioni è riuscito ad avere la meglio, ma nessuno di questi precedenti è stato giocato sulla terra battuta. L’australiano sembra essersi adattato bene alle condizioni di Parigi quest’anno, con tre successi netti ai danni di Michelsen, Munar e Struff. Ma il Medvedev ammirato contro Machac parte con i favori del pronostico. Lo stesso vale per Casper Ruud, che ormai sul rosso della capitale francese si sente a casa. Sfide come quelle contro Davidovich Fokina ed Etcheverry erano tutt’altro che banali e potrebbero avergli permesso di entrare da subito nel torneo a livello mentale. Fritz sempre molto altalenante su questa superficie, anche con Kokkinakis ha rischiato di farsi rimontare da due set di vantaggio.

Novak Djokovic, dopo aver fatto le ore piccole e speso molte energie per venire a capo di Lorenzo Musetti, dovrà fare attenzione a un Francisco Cerundolo reduce dal bel successo in quattro set su Tommy Paul. Il piatto forte della serata è chiaramente il match tra Holger Rune e Sascha Zverev, entramib approdati fin qui dopo essersi trovati non troppo lontani dall’eliminazione. Il norvegese nel secondo round contro Cobolli, il tedesco sabato contro Griekspoor. Le ultime settimane e in generale tutto il 2024 di Zverev sono stati di un altro livello rispetto a Rune, ma se il match dovesse entrare nella lotta il carattere del classe ’03 potrebbe venire fuori.