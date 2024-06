Roland Garros 2024, Day 7: Zverev tra campi e tribunale, Paolini contro la rediviva Andreescu

Il Roland Garros si avvia verso la conclusione della sua prima settimana di main draw e con i tabelloni che vanno ad allinearsi agli ottavi di finale. Se gli occhi in serata saranno puntati tutti sul doppio schermo tra la finale di Champions League e l’imperdibile Musetti-Djokovic in scena sullo Chatrier, lo slam parigino ci terrà compagnia anche durante tutto il corso del sabato.

L’apertura del Philippe Chatrier spetta, l’una di seguito all’altra, alla seconda e quarta favorita del seeding femminile. Elena Rybakina sembra essersi messa definitivamente alle spalle il malanno che l’aveva costretta al forfait agli Internazionali d’Italia e ha gestito senza troppi patemi i suoi primi due incontri contro Minnen e Rus. Lo stesso vale per Aryna Sabalenka, che dopo Erika Andreeva e Uchijima ora però si trova ad affrontare una giocatrice di livello decisamente superiore come Paula Badosa. La spagnola, ormai da un più di un anno falcidiata dai problemi fisici, è reduce da un paio di maratone vincenti e proverà a regalarsi una partita equilibrata. Non un match semplice per la bielorussa, anche perché le due sono molto amiche fuori dal campo. Prima di Musetti-Djokovic sarà invece il turno di Sascha Zverev, in questi giorni protagonista sia sul campo del Roland Garros che (a distanza) nelle aule del tribunale di Berlino dove è protagonista del processo per violenza domestica. Quest’oggi sfida Tallon Griekspoor, che al secondo round ha disputato un ottimo match contro Luciano Darderi pur non essendo un vero e proprio specialista del rosso.

Sul Suzanne Lenglen la Francia prova ad affidarsi alla russa di nascita ma recentemente diventata ‘bleu’ di passaporto Varvara Gracheva, a caccia degli ottavi contro Irina-Camelia Begu, mentre a seguire Daniil Medvedev dovrà stare molto attento a un Tomas Machac in piena ascesa in questo 2024. Il ceco ha dimostrato anche la scorsa settimana a Ginevra di poter esprimere un bel tennis efficace anche sulle superfici più lente. Poi derby statunitense tra Emma Navarro e un’altra giocatrice in gran forma come Madison Keys, proveniente da grandi risultati a Madrid, Roma e Strasburgo. A chiudere la giornata sul secondo campo per importanza ci saranno Tomas Etcheverry e il due volte finalista del torneo Casper Ruud.

Intanto, sul Simonne-Mathieu, dopo Sinner, Arnaldi e Cocciaretto, e in attesa di Musetti, chi andrà a caccia di un altro ottavo di finale per l’Italtennis sarà Jasmine Paolini. La nostra numero 1 non ha brillato nel suo incontro di secondo turno contro la statunitense Hailey Baptiste, ma è riuscita in ogni caso a raggiungere per la prima volta il terzo round a Parigi. Ora un match difficile da pronosticare contro una vera e propria incognita come Bianca Andreescu. La canadese, continuamente vittima di problemi fisici dopo gli straordinari exploit del 2019, è appena rientrata dopo dieci mesi di stop. Non giocava infatti dal torneo di Montreal dell’agosto 2023, eppure – al suo primo torneo dopo una pausa così prolungata – è riuscita a battere prima Sorribes Tormo e poi Kalinskaya. Per tale motivo sarà meglio non prendere sottogamba l’impegno, anche perché se il fisico le concede una tregua, Andreescu è giocatrice di assoluto livello.

Successivamente, spazio ai rimpianti: avremmo potuto vedere Flavio Cobolli contro Kovalik e Giulio Zeppieri contro Fritz, invece a scendere in campo saranno Holger Rune e Thanasi Kokkinakis. Sul Campo 14 De Minaur potrebbe vedersela brutta contro Struff, mentre Svitolina sfida Bogdan e Paul-Cerundolo è sfida alla pari. A chiudere il quadro un interessante Stearns-Andreeva.