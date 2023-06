Roland Garros 2023, niente stretta di mano tra Sabalenka e Svitolina: il pubblico fischia l’ucraina (VIDEO)

Nonostante la mancata stretta di mano tra Elina Svitolina e Aryna Sabalenka fosse annunciata, a fine match c’è stato comunque un momento di tensione. La giocatrice bielorussa, vittoriosa con un doppio 6-4, ha infatti comunque atteso a rete la sua avversaria, come se sperasse di stringerle la mano. Svitolina però non è tornata sui suoi passi anzi, senza neanche rivolgerle lo sguardo, si è diretta verso la sua panchina. Il copione è stato poi lo stesso del match tra Sabalenka e Kostyuk: fischi del pubblico dello Chatrier fino all’uscita dal campo della giocatrice ucraina.

Nonostante l’accaduto, Svitolina ha detto in conferenza stampa: “Mi aspettavo i buu, non sono stati una sorpresa. Non so cosa stesse aspettando Sabalenka a rete visto che io ero stata piuttosto chiara sulla stretta di mano. Se penso che abbia infiammato la situazione? Purtroppo sì“. La novità è che alle 16:15 Aryna Sabalenka terrà una conferenza stampa, diversamente dagli ultimi giorni. A questo punto non resta che aspettare per scoprire se commenterà quanto successo.