Roland Garros 2023, Cocciaretto: “Soddisfazione inaspettata, non mi ero mai sentita così tesa”

Elisabetta Cocciaretto è intervenuta in conferenza stampa dopo la vittoria al secondo turno del Roland Garros 2023 contro la svizzera Waltert: “E’ stato un match difficile dal punto di vista psicologico. Non ero mai stata così tesa, ma ho cercato di mantenere la calma e pensare al mio gioco. Per fortuna sono riuscita a gestire la tensione e, pur non giocando un gran tennis, a mettere in difficoltà la mia avversaria“. Sui problemi fisici, invece: “Avevo qualche fastidio al ginocchio, ma era come se mi facesse più male mentalmente. Ho litigato un po’ col tape e alla fine l’ho tolto“. Infine, sul fatto che a fine torneo sarà numero uno d’Italia: “E’ un bel prestigio, anche se non ci aveva pensato. Sicuramente una classifica importante aiuta in termini di programmazione“.