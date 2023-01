Rimini-Lucchese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Rimini-Lucchese sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone B di Serie C 2022/2023. Nella ventiquattresima giornata si sfidano l’undicesima e la nona in classifica, entrambe vogliose di guadagnare dei punti per cercare di raggiungere e confermarsi nella zona play off. Chi vincerà allo Stadio Romeo Neri? Appuntamento alle ore 17:30 di sabato 29 gennaio, diretta su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn. Ed ancora in diretta gol sul canale Sky Sport 252 ed in streaming su NOW. Sportface vi offrirà una diretta testuale del match.

LA DIRETTA DELL’INCONTRO