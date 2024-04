Tutte le informazioni per seguire in replica la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas. Per chi non ha potuto seguire in diretta la grande sfida del Principato che ha definito il primo finalista del torneo monegasco, su Sky Sport Tennis c’è la possibilità di rivedere l’incontro in prima serata. L’appuntamento è per le ore 20:15 sul canale 203 del decoder, Sky Sport Tennis.

ORARIO REPLICA SINNER-TSITSIPAS

Ore 20:15 Sky Sport Tennis