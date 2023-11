Replica Sinner-Djokovic oggi in tv: orario e canale dove vederla Atp Finals Torino 2023

La replica del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile oggi in tv e in streaming: ecco di seguito l’orario e dove vederla per chi non fosse riuscita a seguirla ieri sera. E’ destinato a passare alla storia il match della fase a gironi delle Atp Finals 2023 di scena a Torino, in cui i due giocatori hanno dato vita ad uno spettacolo pazzesco davanti ai 15.000 spettatori del Pala AlpiTour. Sarà possibile rivedere la partita in replica su Sky Sport, canale 201 del satellite di Sky, alle ore 12.00 di oggi, mercoledì 15 novembre, oltre che in streaming su SkyGo. Inoltre, è disponibile una replica anche su Rai Sport, e in streaming su RaiPlay, a partire dalle ore 10.25.