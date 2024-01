Replica Sinner-Djokovic oggi in tv: orario e canale dove vederla Australian Open 2024

La replica del match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà visibile oggi in tv e in streaming: ecco di seguito l’orario e dove vederla per chi non fosse riuscito a seguirla questa mattinata. Dopo i tre confronti nell’arco di due settimane nel finale di 2023, Sinner e Djokovic si sono ritrovati di fronte a Melbourne ed hanno dato vita ad un altro match splendido, pieno di punti spettacolari e di grande intensità. Sarà possibile rivedere la partita in replica su Eurosport alle ore 13.00 di oggi (ma può slittare in caso di prolungamento del match tra Medvedev e Zverev) ma anche alle ore 21.30 di venerdì 26 gennaio, oltre che alle ore 18:30 su Eurosport 2 e in streaming su Sky Go. Per chi è invece abbonato a Discovery+, la replica del match è disponibile in qualsiasi momento.