Rennes-Villarreal, attimi di paura per Gabbia: perde brevemente i sensi dopo una ginocchiata alla tempia

Attimi di paura per Matteo Gabbia durante i minuti di recupero di Rennes-Villareal, match che ha chiuso la fase a gironi di Europa League per le due squadre. Il difensore di proprietà del Milan e in prestito alla squadra spagnola, è rimasto vittima di un duro colpo quando ha subito a margine di uno scontro di gioco una ginocchiata alla tempia da parte del compagno di reparto Raul Albiol. Gabbia ha perso brevemente i sensi, poi una volta ripresa conoscenza è uscito dal campo in barella.