Regolamento Next Gen Atp Finals Jeddah 2023: come funzionano i gironi e il punteggio

Il regolamento delle Next Gen Atp Finals 2023, in programma da martedì 28 novembre a sabato 2 dicembre presso il King Sports Abdullah City di Jeddah: come funzionano i gironi e il punteggio e cosa succede in caso di parità. Gli 8 Under 21 più talentuosi del mondo faranno tappa in Arabia Saudita, dove si contendono il titolo e un cospicuo assegno. Al via anche due azzurri, ovvero Flavio Cobolli e Luca Nardi, inseriti nello stesso girone.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

I GIRONI

IL MONTEPREMI

Come funzionano i gironi

Confermato lo stesso format presente fin dalla prima edizione del torneo: si parte con la formula del round robin, ergo gli otto giocatori verranno divisi in due gironi da quattro. Tutti disputeranno tre partite e i primi due di ogni raggruppamento approderanno alle semifinali. Inizierà qui una fase a eliminazione diretta con semifinali e finale.

Come funziona il punteggio

Tutti i match si disputano al meglio dei 5 set, ovvero vince chi arriva per primo a 3. Non si tratta però dei canonici parziali, bensì di mini-set: invece di arrivare a 6 games, si arriverà infatti a 4. Sul punteggio di 3-3, inoltre, si giocherà un tie-break ai 7 punti. Non sono previste eccezioni per il quinto set. Inoltre ci sarà il deciding point (punto secco) sul 40-40, con il giocatore in risposta che deciderà da che lato ricevere.

Cosa succede in caso di parità?

Ecco cosa prevede il regolamento ed i criteri che verranno presi in considerazione per dirimere l’eventuale parità.