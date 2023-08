Regolamento Australia-Inghilterra: cosa succede in caso di pareggio semifinale Mondiali femminili 2023

Il regolamento di Australia-Inghiltera, semifinale dei Mondiali di calcio femminili 2023. Allo Stadium Australia di Sydney, Australia, le padrone di casa sfidano le rivali britanniche con l’obiettivo, per entrambe, di volare in finale: ma cosa succede in caso di pareggio al 90′? La risposta è molto semplice: così come nei grandi eventi, il regolamento della competizione prevede due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se al termine dei 120′ dovesse persistere ulteriormente la parità, verranno tirati i calci i calci di rigore secondo le tradizionali regole della Fifa. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento diversi approfondimenti.