Reggiana, Nesta: “Ho visto una bella prestazione, è stata una grande serata”

La Reggiana perde 2-1 contro il Genoa nei supplementari della partita di Coppa Italia. La sconfitta però, non oscura la buona prestazione della squadra, come sottolineato dal tecnico Nesta: “Una bella prestazione che mi è piaciuta. Mi sono divertito, e penso anche i giocatori. Peccato per il risultato. Ho visto una squadra che ha cambiato molto nelle ultime partite, ma che ha fatto una grande partita di personalità e di qualità. Le scelte sono state frutto dell’emergenza. Avevamo solo due centrali di difesa, abbiamo deciso di rischiarne uno, che era il più giovane. A quattro facciamo fatica, siamo andati a cinque. Questa partita ci deve dare uno spunto in più. Nessuno ha sfigurato. Ero sicuro che anche cambiando undici giocatori avremmo fatto una buona partita e così è stato. Abbiamo alternative e qualità. Queste partite, fatte in questa maniera, ci devono portare entusiasmo. Anche in chi gioca di meno. La prendo come una grande serata nonostante non abbiamo passato il turno“.