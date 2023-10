Real Madrid, Vinicius: “Ennesimo atto razzista, serve una punizione penale”

Vinicius commenta un atto di razzismo subito durante la partita del Siviglia, quando una persona avrebbe imitato una scimmia indicando il calciatore: “Complimenti al Siviglia per essersi mosso subito e aver sanzionato l’ennesimo triste episodio per il calcio spagnolo. Sfortunatamente, ho avuto accesso al video di un altro atto razzista durante la partita, questa volta compiuto da un bambino. Mi dispiace molto che non ci sia nessuno che lo educhi. Investo, e investo molto, nell’istruzione in Brasile per formare cittadini con atteggiamenti diversi da questi. Il volto di quel razzista è finito sui siti web come in varie altre occasioni . Spero che le autorità spagnole facciano la loro parte e cambino la legge una volte per tutte. Queste persone vanno punite anche penalmente. Sarebbe un ottimo primo passo per prepararsi a ospitare la Coppa del Mondo del 2030. Io sono pronto a dare una mano. Scusatemi se sembro ripetitivo ma è l’episodio isolato numero 19 e continuo a contare…”.