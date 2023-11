Real Madrid-Napoli in tv: data, orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Real Madrid e Napoli, valida per il quinto turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Con ogni probabilità i partenopei dovranno aspettare l’ultima giornata per giocarsi la qualificazione con il Braga, ma comunque non sarebbe male ottenere anche un solo punto contro i blancos. La squadra di Mazzarri ha fatto bene all’andata, arrendendosi solo all’alieno Bellingham e tenterà di tenere testa ai campioni di Liga anche in trasferta. La sfida è in programma mercoledì 29 novembre alle 21:00 al Santiago Bernabeu. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.