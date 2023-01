Ranking Atp aggiornato a lunedì 30 gennaio: Djokovic di nuovo al n°1, Berrettini esce dai primi 20

Ecco il Ranking Atp aggiornato a lunedì 30 gennaio. Il primo slam della stagione ha rivoluzionato la top-10 maschile, con Novak Djokovic che dopo il suo decimo trionfo a Melbourne torna ad occupare la prima posizione mondiale davanti a Carlos Alcaraz, ancora fermo ai box in questo inizio di stagione In top-5 guadagnano una posizione Stefanos Tsitsipas ed Andrey Rublev, mentre Rafael Nadal ne perde 4 dopo non essere riuscito a difendere i 2000 punti ottenuti dodici mesi fa agli Australian Open. Rientra nei top-10 Hurkacz, mentre ne esco dopo più di tre anni Daniil Medvedev. Jannik Sinner perde una posizione ed è n°17, con Lorenzo Musetti che festeggia un nuovo best ranking al n°18 e Matteo Berrettini che invece esce dai primi 20: ora è n°22 dopo aver perso ben otto posizioni. Di seguito la classifica aggiornata.

Ranking Atp aggiornato a lunedì 30 gennaio

Novak Djokovic 7.070 Carlos Alcaraz 6.730 Stefanos Tsitsipas 6.195 Casper Ruud 5.765 Andrey Rublev 4.200 Rafael Nadal 3.815 Felix Auger-Aliassime 3.715 Taylor Fritz 3.4510 Holger Rune 3.046 Hubert Hurkacz 2.995

GLI ITALIANI

17. Jannik Sinner 2.195 (-1)

18. Lorenzo Musetti 1.925 (+1)

22. Matteo Berrettini 1.780 (-8)

51. Lorenzo Sonego 880 (-4)

62. Fabio Fognini 823 (-5)

95. Marco Cecchinato 572 (-2)