Ramadan: breve pausa durante le gare di Premier League per permettere ai giocatori di mangiare

Nei prossimi giorni inizierà il Ramadan, che durerà per circa un mese. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, in Premier League sarà stabilita una breve pausa nelle partite disputate in serata per permettere ai calciatori musulmani di assumere liquidi, bibite energetici e integratori a bordo campo. Gli stati arbitri saranno incoraggiati ad identificare i calciatori che rispetteranno questa pratica prima del calcio d’inizio, concordando con loro la pausa.