Rai, il direttore Volpi presenta il palinsesto sportivo 2024: “Tanto lavoro da fare, ma grande soddisfazione”

“Ci sarà molto da lavorare. Grazie all’azienda, perché l’anno pari non è mai facile, si spende tantissimo in diritti, ma abbiamo fatto uno sforzo importante per riprendere l’Europa League; se ci sarà un’italiana in finale avremo addirittura cinque partite”. Sono le parole di Iacopo Volpi, Direttore di Rai Sport, durante la conferenza stampa di presentazione del Palinsesto sportivo Rai 2024 presso la Sala Sergio Zavoli. “Con la trasmissione degli Internazionali torniamo ai tempi di Adriano Panatta – ha proseguito Volpi – e credo che avere una partita al giorno, ora che il tennis è tornato alla grande con Sinner numero 2 del mondo, sia un altro bellissimo regalo che l’azienda fa ai telespettatori in chiaro senza pagare. Senza dimenticare l’Europeo: un palinsesto ricchissimo con 22 prime serate e il ritorno di ‘Dribbling’ alle 13.30 per ricchissimi pre partita”. Infine, sulle Olimpiadi, “ricordo quando a Tokyo, in un periodo difficile per via del Covid, avevamo poco più di duecento ore, adesso saranno 360, si va su Rai 2 dalle 7.30 fino alle 2.30. Sono orgoglioso e doppiamente felice perché posso fare il direttore di tutti questi eventi. Il lavoro sarà tanto ma la soddisfazione sarà maggiore”.