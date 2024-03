Quante ore di fuso orario ci sono con Indian Wells? Tutte le informazioni per seguire le partite

Il grande tennis sbarca in California. Come da tradizione è Indian Wells ad aprire il circuito Masters 1000 al maschile e i tornei Wta 1000 al femminile. Un combined che sa di quinto slam visto che per quasi due settimane i migliori giocatori al mondo proveranno a conquistare il titolo sia al maschile che al femminile. Con un piccolo problema per l’Italia e l’Europa: ovvero il fuso orario. La gran parte delle partite infatti si disputano in piena notte se non proprio all’alba. Ecco allora tutte le informazioni per programmare bene le vostre giornate e le vostre nottate.

FUSO ORARIO INDIAN WELLS

Nella costa Ovest degli Stati Uniti d’America, precisamente in California, le ore di fuso orario sono nove. Quindi il programma giornaliero di tennis comincia alle ore 20 italiane (11 locali) e rischia di protrarsi tranquillamente anche sino alle 7-8 del mattino orario italiano (22-23 locali). Questo però, attenzione e prendete nota, avverrà sino a sabato 9 marzo. Sì perché nella seconda domenica del mese di marzo gli Stati Uniti adottano l’ora legale (in Italia capita invece nell’ultima domenica di marzo) e quindi le lancette andranno un’ora in avanti. Questo vuol dire che da domenica 10 sino a domenica 17, giorno delle due finali, le ore di fuso orario diventeranno otto. Quindi il programma comincerà alle ore 19 italiane e ci sarà un’ora in più di tennis da guardare per tutta l’Europa.