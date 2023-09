Quando torna in campo Jannik Sinner? La programmazione di fine stagione

Quando torna in campo Jannik Sinner? Questa la domanda che si pongono appassionati di tennis e non solo, desiderosi di tornare ad ammirare in azione il numero uno d’Italia, il quale ha deciso di prendersi una pausa dopo gli US Open. La buona notizia è che manca poco dato che Sinner tornerà a giocare a breve. L’azzurro, che vuole ipotecare definitivamente la qualificazione alle Atp Finals e chiudere al meglio la stagione, sarà presto impegnato in Asia, più precisamente in Cina, dove prenderà parte all’Atp 500 di Pechino ed al Masters 1000 di Shanghai.

Entry list 2023 Atp: tutti i partecipanti torneo per torneo

A seguire tornerà in Europa per una parte di stagione che ama particolarmente, ovvero quella sul cemento indoor. Jannik sarà perciò al via dei tornei di Anversa (Belgio), Vienna (Austria) e Parigi-Bercy (Francia). Salvo sorprese, infine, tornerà in Italia per disputare le Atp Finals a Torino.

E le finali di Coppa Davis a Malaga? Se Jannik non dovesse essere troppo stanco dalle fatiche delle settimane precedenti, non c’è motivo di credere che non accetti la convocazione, anche perché l’Italia è una seria candidata per sollevare l’insalatiera. Allo stesso tempo non è da dare per scontata la sua presenza visto che a novembre è fisiologico accusare un po’ di stanchezza ed un fisico come quello di Sinner non va affatto ‘spremuto’. Di seguito la sua programmazione.

LA PROGRAMMAZIONE DI SINNER

28 settembre – ATP 500 Pechino

4 ottobre – Masters 1000 Shanghai

16 ottobre – ATP 250 Anversa

23 ottobre – ATP 500 Vienna

30 ottobre – Masters 1000 Parigi-Bercy

12 novembre – ATP Finals a Torino (se qualificato)

21 novembre – Finals Coppa Davis a Malaga