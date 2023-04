Quando si gioca il ritorno Fiorentina-Cremonese di Coppa Italia? Data, orario e diretta tv

Alle 21:00 di martedì 25 aprile la Fiorentina sfiderà la Cremonese in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia 2022/2023. Dopo l’andata del 5 aprile, le due squadre torneranno ad affrontarsi per contendersi il pass per la tanto ambita finale. La partita è in programma all’Artemio Franchi di Firenze e potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Da un lato i viola, protagonisti di una seconda parte di stagione da applausi e che sognano un trofeo. Dall’altro i ragazzi di Ballardini, ultimo in campionato ma eroici in coppa e determinati a centrare una finale che sarebbe storica.