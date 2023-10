Qualificazioni Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, subito fuori Sonego: Thiem prevale al terzo

In uno dei match più interessanti del primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, Lorenzo Sonego è stato sconfitto in tre set da Dominic Thiem. Niente da fare per il tennista azzurro, reduce dal secondo turno a Vienna, che non riesce a staccare il pass per l’ultimo Mille della stagione. 6-1 4-6 7-5 il punteggio in favore dell’ex numero 3 del mondo, che ha impiegato 2h30′ per liberarsi del suo avversario e staccare il pass per il turno decisivo, dove sfiderà l’australiano O’Connell.

Bravo a riscattarsi dopo un primo set da incubo in cui ha perso ben tre volte il servizio, vincendo la seconda frazione grazie a un break nel finale, Sonego non è riuscito a trovare la zampata vincente nel parziale decisivo. Anzi, è sempre stato Thiem ad avere in mano il pallino del gioco ed a spuntarla per 7-5. A dir la verità Sonego era riuscito a limitare i danni, portandosi ad un solo 15 dal tie-break nonostante le tante difficoltà. Thiem però è salito in cattedra nel momento chiave e, al quarto match point, ha ottenuto una preziosa vittoria.