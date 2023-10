L’Atalanta di Gian Piero Gasperini si prepara per la sfida contro l’Empoli, gara valida per la decima giornata di Serie A e che si disputerà ad Empoli lunedì alle 18.30. Questo pomeriggio la squadra si è allenata in gruppo, con El Bilal Tourè e José Palomino assenti a causa degli infortuni. La Dea tornerà in campo di allenamento domani pomeriggio, prima di partire per Empoli.