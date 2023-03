Qualificazioni Europei Under 19 2023: Italia raggiunta dal Belgio nel finale, ma stacca il pass

Al “BSA Obervieland” di Brema l’Italia pareggia 2-2 contro il Belgio e si porta a quota 5 punti nel girone di qualificazioni agli Europei Under 19 del 2023 in programma a Malta. C’è rammarico per una vittoria – che sarebbe stata la seconda – sfumata a pochi minuti dalla fine, ma obiettivo comunque raggiunto: gli azzurrini staccano il pass vincendo il girone e giocheranno la rassegna continentale.

Gli azzurrini passano in svantaggio dopo pochi minuti, quando l’esterno d’attacco belga Norman Bassette trova la rete dell’1-0 sull’assist di Dony. La reazione tarda ad arrivare, con il Belgio che si rende più propositivo nella prima fase di gara. Poi, con il passare dei minuti, il forcing dei nostri aumenta e iniziano ad esserci occasioni. La prima conclusione verso la porta è di D’Andrea, poi Esposito colpisce un legno. Nel recupero Sadiki commette fallo da rigore ed è D’Andrea a non sbagliare dagli undici metri, permettendo alla sua squadra di andare al riposo sull’1-1.

Passano circa cinque minuti dalla ripresa del match che l’Italia ha di nuovo un’occasione dal dischetto, questa volta dopo un fallo di Dony. A presentarsi alla battuta è Pio Esposito e anche lui non fallisce: è 2-1. Girandola di cambi da una parte e dall’altra e alla fine il Belgio trova il gol del meritato pareggio a 5′ dalla fine: è il numero 10 Stroeykens a siglarlo.