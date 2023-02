Qualificazioni Europei basket femminili 2023, Lardo: “Siamo riusciti a portare la partita dalla nostra”

Dopo la schiacciante vittoria ottenuta dalla sua Italia contro Lussemburgo nel match di qualificazione agli Europei di basket femminili 2023, il coach Lino Lardo ha così commentato la prestazione: “Siamo arrivati qui con grande rispetto per i progressi dimostrati dal Lussemburgo nella finestra di novembre. Con la testa giusta, siamo riusciti a portare subito la partita dalla nostra parte, poi ci hanno aiutato anche le ottime percentuali al tiro da fuori. Fa sempre piacere vedere una squadra che si diverte giocando per 40 minuti, senza cali di tensione: è il frutto dell’atteggiamento sempre positivo di queste ragazze. Ora andiamo in Svizzera per un altro impegno che vogliamo onorare, il nostro lavoro di questi giorni è già proiettato verso l’Europeo”.