Qualificazioni Atp Dubai 2024, troppo Cazaux per Zeppieri: l’azzurro è out al turno decisivo

Giulio Zeppieri non è riuscito a qualificarsi per l’Atp 500 di Dubai 2024. L’azzurro ha fatto il possibile ma si è dovuto arrendere al turno decisivo al più quotato Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6 6-4. Il tennista francese ha infatti rispettato il pronostico e si è imposto dopo 1h45′ di gioco, in maniera più agevole di quanto suggerisca il punteggio.

Zeppieri ha dovuto fronteggiare ben 11 palle break (riuscendone ad annullare 10) e non è mai riuscito a rendersi pericoloso in risposta, tanto che Cazaux è stato costretto ai vantaggi una sola volta, senza però rischiare nulla. L’unica vera chance per l’azzurro è stata nel tie-break, quando si è trovato avanti 4-2. Dopo aver cambiato campo, tuttavia, ha perso quattro punti di fila per poi cedere 7-5. A Zeppieri non resta dunque che sperare di essere ripescato come lucky loser; vola invece nel main draw Cazaux, che nessuno degli altri giocatori sarà felice di pescare nel sorteggio.