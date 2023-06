Pugilato, il comitato esecutivo del CIO chiede ritiro riconoscimento IBA

Ritirare il riconoscimento dell’International Boxing Association (IBA) nel corso della prossima sessione del CIO. Il Comitato esecutivo del CIO lo ha raccomandato oggi in conformità con la regola 3.7 della Carta olimpica. Il CIO ha stabilito che l’IBA non ha soddisfatto le condizioni poste dallo stesso Comitato nella sua decisione comunicata all’IBA il 9 dicembre 2021 per revocare la sospensione del riconoscimento dell’IBA. All’IBA è stato concesso il diritto di essere ascoltata e di fornire qualsiasi informazione ritenuta rilevante. Una decisione definitiva sulla questione dovrebbe arrivare nel corso della sessione straordinaria convocata dal Comitato esecutivo e dal Presidente del Cio il prossimo 22 giugno. Presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, la boxe è stata esclusa dal programma dei Giochi di Los Angeles 2028, a causa dei problemi legati alla sua governance.

Da risolvere, inoltre, il problema legato alle qualificazioni ai Giochi di Parigi: qualora dovesse arrivare l’estromissione, le regole per le competizioni di qualificazione fatte dall’IBA non saranno più ritenute valide e questo comporterà la necessità di valutare se considerare valide le prossime carte olimpiche messe in palio, per esempio, agli imminenti Europei di Cracovia.