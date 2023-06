Saudi League, ecco la top-11 del campionato: assente Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo non è rientranto nella top-11 del campionato della Saudi League. Il portoghese, arrivato in Arabia soltanto pochi mesi fa, non è rientrato nel gruppo dei migliori undici giocatori del campionato. Ecco la formazione che si “schiera” con un 4-3-3:

Grohe; Al Olayan, Hegazy, Sharahili, Konan; Luiz Gustavo, Romarinho, Kaku; Batna, Ighalo, Al Brikan.

