Pugilato, Alessio Lorusso torna sul ring: il 22 maggio contro Essomba

di Matteo Di Gangi 4

Sabato 20 maggio, nell’arena di Monza (4.000 posti), si svolgerà la terza edizione di ‘The Art of Fighting’, serata dedicata al pugilato ed alla kickboxing organizzato da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni e con il patrocinio del Comune di Monza. Sono previsti sei combattimenti di pugilato ed uno di kickboxing. Nell’incontro clou, il campione d’Europa dei pesi gallo Alessio Lorusso (27 anni, 21 vittorie, 9 prima del limite, 4 sconfitte e 2 pareggi) difenderà il titolo contro il britannico di origine camerunense Thomas Essomba (11-8-1) sulla distanza delle 12 riprese.

Lorusso è pronto per difendere il titolo continentale, ed è sicuro della vittoria. “Ho visto combattere Thomas Essomba, ho studiato il suo record, – dice -, so dove si allena e con chi e quindi ho tutte le informazioni per prepararmi nel migliore dei modi. Oltre che essere un pugile professionista, sono un appassionato del mio sport: mi piace guardare i combattimenti, studiare lo stile dei grandi campioni ed ovviamente dei pugili della mia categoria di peso. I migliori pesi gallo del mondo non hanno misteri per me. Thomas Essomba ha otto sconfitte nel record, ma il record bisogna saperlo leggere. Contro chi ha perso Thomas Essomba? Contro pugili di altissimo livello come il britannico Sunny Edwards che è ancora imbattuto ed è l’attuale campione del mondo dei pesi mosca Ibf. Quando hanno combattuto, era in palio il titolo internazionale dei pesi supermosca Ibf e l’incontro è finito ai punti. Contro Marcel Braithwaite, un altro pugile molto quotato, Essomba ha perso solo per decisione non unanime. Insomma, Essomba è un avversario che merita rispetto”.

L’iper tatuato Lorusso, brianzolo e quindi impegnato il 22 maggio sul ring di casa, ha conquistato il titolo europeo dei gallo, che era vacante, lo scorso 14 ottobre sempre a Monza battendo per knock out al dodicesimo round lo spagnolo Sebastian Perez. “Ho preparato quel match nei minimi dettagli insieme al maestro Francesco Liotti – spiega Alessio – ed era previsto che nelle ultime riprese aumentassi il ritmo. Io sono un diesel: inizio piano e poi aumento il ritmo”.