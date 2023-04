Formazioni ufficiali Palermo-Cosenza, Serie B 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Palermo-Cosenza, sfida valida per la trentaduesima giornata di Serie B 2022/2023. I calabresi inseguono la quarta vittoria consecutiva per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione e ipotecare la salvezza al più presto. Anche per i rosanero l’obiettivo principale resta la salvezza, ma guardando la classifica e notando che la zona play-off è distante appena due punti, sarebbe sbagliato non crederci. Chi conquisterà i tre punti? Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di lunedì 10 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI PALERMO-COSENZA

PALERMO:

22 Pigliacelli, 5 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 26 Verre, 27 Soleri, 28 Saric, 31 Aurelio, 37 Mateju.

COSENZA:1 Micai, 3 Rispoli, 4 Brescianini, 6 Calò, 13 Meroni, 15 Vaisanen, 16 Finotto, 20 Nasti, 27 Martino, 32 Marras, 34 Florenzi.