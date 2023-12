Psg, Donnarumma: “Difendere questa porta è la cosa più bella e più difficile”

Donnarumma racconta ai microfoni di JDD la responsabilità di difendere la porta del Paris Saint Germain: “È la cosa più bella, ma è anche la più difficile. Non appena il portiere sbaglia, diventa subito molto complicato. C’è più tattica nel nostro ruolo, a volte ci tocca fare passaggi più rischiosi. Prima potevamo rilanciare la palla con la mano, per esempio“. Poi, sul tecnico Luis Enrique: “È un grande allenatore, che fa giocare bene le sue squadre. Vuole che i suoi giocatori dominino, giochino sempre con la palla. Non ti mette pressione. Se sbagli ti dice che è normale, che non sei un robot”.