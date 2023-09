Probabili formazioni Turchia-Italia Under 21: qualificazioni Europei 2025

Le probabili formazioni di Turchia-Italia Under 21, match valido come gara di qualificazione al prossimo Europeo di categoria in programma nel 2025. La seconda gara dell’Italia in questo girone, dopo l’esordio con la Lettonia, è in programma per martedì 12 settembre a Kocaeli, in Tuchia (ore 18:30 italiane). Non sono poche le novità, con una buona parte di gruppo che è quella reduce dai cammini con l’under 20 e l’under 19. Non c’è Udogie, infortunato e al suo posto spicca Kayode. Casadei vuole prendersi la scena a centrocampo, insieme ai ‘veterani’ Baldanzi e Bove. In attacco il giocatore di maggior esperienza è Lorenzo Colombo.

LE SCELTE – Possibile che il commissario tecnico possa scegliere di puntare sul 4-3-1-2 già visto al Mondiale Under 20 con Colombo ed Esposito sul fronte d’attacco e Baldanzi alle spalle delle punte. Bove, Miretti e Casadei i favoriti a centrocampo.

Le probabili formazioni di Lettonia-Italia

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Cittadini, Coppola, Ruggeri; Bove, Casadei, Miretti; Baldanzi; Colombo, Esposito

Ballottaggi: Esposito 60% – Oristanio 40%

Indisponibili: Udogie.

Squalificati: –