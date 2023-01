Probabili formazioni Bologna-Spezia, ventesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Spezia, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Dall’Ara in campo ancora tra le mura amiche i felsinei, che ospiteranno i liguri reduci da una sconfitta ma pur sempre in un buon momento di forma. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 18.30 di venerdì 27 gennaio, diretta tv su Dazn: ecco le possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Luca Gotti.

QUI BOLOGNA – Ancora attesa per Arnautovic, l’attacco sarà retto da Barrow favorito su Zirkzee. Ferguson sulla trequarti con Orsolini e Soriano, Medel ancora assente.

QUI SPEZIA – Sempre fuori Nzola, torna Nikolaou dopo la squalifica. In avanti con Gyasi c’è ancora Verde, cerca spazio Maldini. Fuori anche Holm per un problema muscolare

Le probabili formazioni di Bologna-Spezia

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow

Ballottaggi: Lykogiannis 55% – Cambiaso 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Bonifazi, Arnautovic, De Silvestri, Sansone, Medel

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Hristov, Nikolaou; Ferrer, Zurkowski, Ampadu, Bourabia, Reca; Verde, Gyasi

Ballottaggi: Ampadu 60% – Esposito 40%, Ferrer 60% – Amian 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Zoet, Nzola, Holm, Bastoni