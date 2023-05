Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2023: Spiteri batte Bertoldo in due set e conquista wild card per tabellone principale

Dalila Spiteri ha sconfitto in due set (6-4 6-0) Jessica Bertoldo nell’atto finale delle prequalificazioni degli Internazionali d’Italia 2023. Grandissima vittoria per la 26enne sul Campo Pietrangeli, che le permette di conquistare la wild ward per il tabellone principale del 1000 capitolino. Ma anche per Jessica non è finita qui: per la 30enne, vera rivelazione di queste giornate al Foro Italico, c’è la wild card per le qualificazioni, al via lunedì 8 maggio.