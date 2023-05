Prequalificazioni Internazionali BNL d’Italia 2023: tutti i partecipanti maschili e femminili

Tutto pronto per le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023, in programma nella cornice del Foro Italico dal 2 al 5 maggio. A Roma va in scena il mini-torneo che mette in palio dei pass per il tabellone cadetto del Masters 1000 romano, il quinto della stagione. Di seguito la lista di tutti i partecipanti maschili e femminili alle prequalificazioni. Il sorteggio è in programma nella giornata di lunedì 1 maggio alle ore 16:00.

SINGOLARE MASCHILE

Andrea Gola

Federico Macari

Luca Tommasetto

Simone Roncalli

Marco Furlanetto

Alessandro Ragazzi

Federico Salomone

Alessandro Pecci

Stefano Napolitano

Julian Ocleppo

Andrea Guerrieri

Daniele Capecchi

Manuel Mazza

Gianluca Di Nicola

Giuseppe La Vela

Luigi Sorrentino

Andrea Bacaloni

Niccolò Ciavarella

Nicolò Catini

Giovanni Calvano

Stefano Baldoni

Luca Potenza

Riccardo Balzerani

Alessandro Ingarao

8 giocatori invitati dalla FITP (non ancora resi noti)

SINGOLARE FEMMINILE