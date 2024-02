Preolimpico del Sudamerica: versi di scimmia e ululati al padre di Endrick

Ennesimo caso di razzismo nel mondo del calcio. In occasione della partita tra Venezuela e Brasile, valida per la qualificazione del Sudamerica in vista di Parigi 2024, il padre di Endrick è stato vittima di un nuovo episodio di discriminazione. Douglas Ramos, padre del giocatore brasiliano nel mirino delle grandi squadre europee, assisteva alla partita del figlio dalle tribune. Alcuni tifosi gli hanno indirizzato ululati e versi di scimmia, il tutto ripreso da un video circolante sui social. La federcalcio brasiliana ha espresso la propria vicinanza all’uomo e alla sua famiglia. Successivamente, la CBF ha richiesto l’intervento della confederazione sudamericana e delle attività locali, senza però ricevere risposta al momento.