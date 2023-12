Premier League, Welch sarà la prima arbitra, club contenti e positivi

Rebecca Welch debutterà il 23 dicembre come prima donna ad arbitrare una partita di Premier League, quella tra Fulham e Burnley. I tecnici delle diverse squadre inglesi si sono detti contenti, con Mauricio Pochettino – allenatore del Chelsea – che afferma: “Sono davvero felice di vedere questo nel calcio. Quando era in Francia al Psg avevamo Stephanie Frappart che era davvero brava? E perché no? La capacità c’è. Dobbiamo avere le menti aperte e dobbiamo giudicare solo in base alle qualità“. Dalla panchina dell’Arsenal, parla Mikel Arteta: “E’ una grande notizia, le auguro il meglio, è davvero una cosa positiva. la diversità è incredibilmente positiva per la Premier, ce n’era bisogno“. Pep Guardiola, tecnico del Manchester City: “Una notizia eccellente. Speriamo che in futuro se ne possano vedere di più”.