Pagelle Genoa-Juventus 1-1, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Genoa-Juventus 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2023/2024. A Marassi in palio tanto per le lotte salvezza e scudetto, alla fine arriva un pareggio giusto: vantaggio bianconero con il gol di Chiesa su rigore da lui stesso procurato, nella ripresa il pareggio di Gudmundsson e il Grifone strappa il punto. Di seguito ecco le pagelle della sfida.

GENOA (3-5-2): Martinez 5.5; Dragusin 6, Bani 6, De Winter 6; Sabelli 6.5 (39′ st Vogliacco sv), Malinovskyi 6, Badelj 5, Frendrup 6, Vasquez 6 (1′ st Ekuban 6.5); Gudmundsson 7, Messias 6 (48′ st Haps sv). In panchina: Leali, Thorsby, Martin, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames. Allenatore: Gilardino 6.5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 6, Bremer 6, Danilo 5.5; Cambiaso 6.5 (43′ st Yildiz sv), McKennie 6, Locatelli 5.5, Miretti 5.5 (28′ st Iling-Jr 6), Kostic 6 (23′ st Weah 6); Chiesa 7, Vlahovic 6 (23′ st Milik 6). In panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Huijsen, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. Allenatore: Allegri 6

ARBITRO: Massa di Imperia 5.5

RETI: 28′ pt Chiesa, 3′ st Gudmundsson

NOTE: serata serena, terreno di gioco in ottima condizione, circa 33.000 spettatori presenti. Ammoniti: Badelj, Malinovskyi, Danilo, McKennie, Milik, Allegri. Angoli: 6-7. Recupero: 1′ pt, 3′ st.